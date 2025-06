Chinesische Studios werden KI nutzen, um Martial-Arts-Filmklassiker neu zu remastern

HQ

Es scheint, dass die chinesischen Filmstudios mit KI voranschreiten, ohne das Zögern, das wir im Westen gesehen haben. Die auf dem Shanghai International Film Festival angekündigten 100 Martial-Arts-Filmklassiker werden mit der neuen Technologie wiederbelebt.

Wie The Hollywood Reporter berichtet, sind Bruce Lee-Klassiker Fist of Fury, Jackie Chan's Drunken Master und Once Upon a Time in China nur einige der Filme, die eine Überarbeitung erhalten werden. Zhang Pimin, Vorsitzender der China Film Foundation, sagte, dass der Einsatz von KI bei diesen Filmen sie auf zeitgemäße Filmstandards bringen würde.

"Es ist nicht nur Filmerbe, sondern auch eine mutige Erkundung der innovativen Entwicklung der Filmkunst", sagte er. Ein Fonds von rund 14 Millionen US-Dollar oder 100 Millionen Yuan wird verwendet, um die Arbeiten in Gang zu bringen.

Wirst du dir Kung-Fu-Klassiker ansehen, die von der KI restauriert wurden?

