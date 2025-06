Chinesische Staatsangehörige evakuieren den Iran inmitten des eskalierenden Konflikts in aller Stille Ingenieure und Arbeiter, die mit chinesischen Investitionen in Verbindung stehen, beginnen mit der Ansiedlung auf dem Landweg, da die Spannungen in der Region zunehmen

HQ Die neuesten Nachrichten über Israel und den Iran . Während sich der Konflikt zwischen Israel und dem Iran verschärft, haben chinesische Staatsbürger mit diskreten Evakuierungen von iranischem Territorium begonnen, um Sicherheit über die benachbarten Grenzen hinweg zu suchen. Das könnte Sie auch interessieren:



Israel greift den Iran in einem eskalierenden Konflikt um nukleare Fähigkeiten an.



Der Iran schlägt mit der Eskalation des Konflikts um nukleare Fähigkeiten gegen Israel zurück.

"791 chinesische Staatsangehörige wurden bereits aus dem Iran in sichere Gebiete umgesiedelt, und über 1.000 weitere werden gerade evakuiert", sagte Guo Jiakun, ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums, auf einer regelmäßigen Pressekonferenz. Die meisten sind Ingenieure, die für Unternehmen arbeiten, die mit Chinas Energieinteressen verbunden sind und nun aufgrund der Instabilität gefährdet sind. Während einige von einer relativen Ruhe an den lokalen Märkten berichten, sprechen andere von angespannten Übernachtungsreisen und unsicheren Zukunftsreisen. Guo Jiakun // Shutterstock