HQ

Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . Wolodymyr Selenskyj gab am Dienstag bekannt, dass die ukrainischen Streitkräfte zwei chinesische Staatsbürger gefangen genommen haben, die angeblich für Russland in der Ostukraine kämpfen.

Selenskyj erklärte, Kiew verfüge über Geheimdienstinformationen, die darauf hindeuteten, dass mehr chinesische Bürger in den Konflikt verwickelt seien. In der Zwischenzeit hat China diese Vorwürfe zurückgewiesen, sie als "haltlos" bezeichnet und seine Neutralität in dem Konflikt betont.

Angesichts der zunehmenden Spannungen hat die Ukraine eine Reaktion Chinas gefordert, wobei Beamte eine stärkere internationale Unterstützung bei der Beendigung des Krieges forderten. Vorerst bleibt abzuwarten, ob dieser Vorfall die weltweiten diplomatischen Bemühungen beeinflussen wird.