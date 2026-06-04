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Laut neuen Informationen, die von der Five Eyes-Allianz – einer Geheimdienstorganisation, die die Ressourcen der britischen, US-, australischen, kanadischen und neuseeländischen Geheimdienste zusammenführt – veröffentlicht wurden, nutzen chinesische Spione Jobportale, um Regierungspersonal ins Visier zu nehmen und wichtige Informationen zu erhalten.

Laut BBC News wird behauptet, dass Seiten wie LinkedIn, Indeed, Upwork und weitere gefälschte Analystenjobs anbieten, die von verdeckten Agenten aus China gehostet werden, die Interviews führen und Gespräche führen, in denen sie Bewerber für "nicht-öffentliche" Informationen unter Druck setzen, die vom chinesischen Militärgeheimdienst genutzt werden können.

Five Eyes warnt in einem Bulletin, dass chinesische Spione "versuchen, privilegierte militärische, politische und wirtschaftliche Informationen zu erwerben, die China einen strategischen und taktischen Vorteil verschaffen können".

Natürlich weist die chinesische Regierung diese Behauptungen kategorisch zurück und betrachtet sie als "böswillige Verleumdung", geht sogar so weit, Five Eyes als "echte Bedrohung für friedliebende Länder" zu bezeichnen, da ihre Mitglieder "dreist Spionageaktivitäten weltweit betreiben".

Dies hat Five Eyes und die Geheimdienste der eingeschlossenen Regionen (wie den britischen MI5) nicht davon abgehalten, Maßnahmen zu ergreifen, wobei der britische Sicherheitsminister Dan Jarvis erklärte: "Wir haben entschlossene Maßnahmen ergriffen, um unser Land zu verteidigen, und werden weiterhin feindliche Aktionen aus verschiedenen Staaten, darunter China, bekämpfen. Eine Reihe aktueller Fälle zeigt die Stärke der Befugnisse, die wir haben, diejenigen, die im Auftrag eines fremden Staates handeln, vor Gericht zu bringen."

Jarvis erwähnt sogar zwei LinkedIn-Profile, die im November entdeckt wurden und im Auftrag des chinesischen Staatssicherheitsministeriums betrieben wurden, wobei diese Regierungsbeamte kontaktierten, falsche Jobs anboten, in schlecht geschriebenem Englisch kommunizierten und anderweitig versuchten, sensible Informationen zu sammeln.