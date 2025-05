HQ

Inmitten des anhaltenden russischen Krieges gegen die Ukraine stellt die japanische NHK (dank Resetera) nun fest, dass China plötzlich begonnen hat, große Mengen an Spielkonsolen und Zubehör nach Russland zu exportieren. Im Vergleich zu Beginn der groß angelegten Invasion Russlands im Jahr 2022 hat sich der Betrag im vergangenen Jahr versiebenfacht.

Es stellt sich jedoch die Frage, ob die zunehmend armen und wirtschaftlich angespannten Russen in letzter Zeit besonders spielfreudig geworden sind oder ob etwas anderes hinter dem gestiegenen Interesse steckt. Laut Olena Bilousova, Forscherin am Kyiv School of Economics Institute und Expertin für russische Sanktionen, ist dies zweifelhaft:

"Es ist schwer zu glauben, dass die zivile Nachfrage nach Spielkonsolen in Russland, wo die Wirtschaft unter Druck steht, plötzlich sprunghaft angestiegen ist. Es ist sehr wahrscheinlich, dass aus China importierte Controller für den Betrieb von Drohnen umfunktioniert werden."

Sie erklärt weiter, wie China bestehende Sanktionen umgeht (auch wenn sie es selbst leugnen) und es Russland so ermöglicht, viele Drohnen für seine Kriegsführung zu bauen:

"China erlaubt Direktimporte ohne die zusätzlichen Kosten, die typischerweise bei der Umgehung von Sanktionen anfallen. Chinas Verbindungen zu Russland ermöglichen es Moskau, Steuerungen und ähnliche Geräte schnell und kostengünstig zu beschaffen."

Leider ist die Verwendung von Spielgeräten für die Kriegsführung nicht ungewöhnlich und im Jahr 2000 wurde berichtet, dass der Irak 1.400 PlayStation 2-Einheiten gekauft hatte, um die Komponenten zum Lenken von Raketen zu verwenden. Videospiele sollten zur Unterhaltung und nicht zu Mordwerkzeugen verwendet werden, und wir hoffen, dass diese Aufmerksamkeit zu einer stärkeren Überprüfung führen wird.