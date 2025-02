Chinesische Schießübung in der Nähe von Australien hat Piloten unvorbereitet getroffen

HQ

Am vergangenen Freitag erhielten Piloten, die zwischen Australien und Neuseeland flogen, unerwartete Satelliten-Textnachrichten, die sie in Aufruhr versetzten, als sie von einer von China in der Nähe der Tasmanischen See durchgeführten Marineübung mit scharfer Munition erfuhren (via Reuters).

Die Übung, die nicht über die üblichen Benachrichtigungskanäle kommuniziert wurde, führte dazu, dass Piloten und Fluglotsen sich bemühten, die Situation unter Kontrolle zu bringen, während sie daran arbeiteten, mindestens 49 Flüge durch den stark frequentierten Luftraum umzuleiten.

Die Übung des chinesischen Militärs, die ohne vorherige Benachrichtigung der Piloten durchgeführt wurde, wurde zuerst von einem Piloten von Virgin Australia über einen Notfallfunkkanal aufgenommen, was eine Welle von Alarmen zwischen Fluggesellschaften und Bodenstationen auslöste.

Das Chaos dieser plötzlichen Entwicklung, das durch den Austausch von Satellitentexten enthüllt wurde, verdeutlicht das wachsende Risiko, das die eskalierenden geopolitischen Spannungen und militärischen Aktivitäten für die Luftfahrtindustrie darstellen.

Das chinesische Militär behauptet, es habe sich an internationale Verfahren gehalten, aber Australien und Neuseeland haben darauf hingewiesen, dass das Fehlen einer rechtzeitigen Warnung unverantwortlich sei. Vorerst bleibt abzuwarten, wie sich die Lage in der Region entwickeln wird.