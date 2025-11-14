HQ

Drei chinesische Astronauten kehren endlich sicher zur Erde zurück, nachdem ihr ursprüngliches Raumschiff Shenzhou-20 durch Weltraumschrott beschädigt wurde. Die China Manned Space Agency (CMSA) berichtete von "winzigen Rissen" in einem kleinen Fenster der Kapsel, was sie für eine bemannte Rückkehr unsicher macht. Die Astronauten beendeten ihre sechsmonatige Mission auf der Raumstation Tiangong und kehrten an Bord von Shenzhou-21 zurück, wo sie am Freitag in der Inneren Mongolei landeten.

Das Schiff Shenzhou-20 wird im Orbit bleiben, um die Experimente fortzusetzen, während die CMSA plant, Shenzhou-22 zu einem späteren Zeitpunkt zu starten, um zukünftige Rückkehrer der Besatzung zu unterstützen. Die neuntägige Verspätung ist zwar ungewöhnlich, unterstreicht aber die logistischen Herausforderungen, die mit dem gleichzeitigen Betrieb mehrerer Raumfahrzeuge während der Übergabezeiten zwischen ankommenden und abfliegenden Besatzungen verbunden sind.

Weltraumschrott stellt eine wachsende Bedrohung dar

Experten warnen davor, dass immer größere Mengen an Weltraumschrott die Raumfahrt für alle Nationen riskanter machen. Kollisionen mit ausgedienten Satelliten, Raketenstufen und anderen Fragmenten können Tausende neuer Gefahren schaffen. Das bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit von Schäden an Raumfahrzeugen aufgrund des Anstiegs der Trümmer deutlich gestiegen ist.

Vergangene Zwischenfälle, darunter Ausweichmanöver der Internationalen Raumstation und Ausweichmanöver der SpaceX-Kapseln der NASA, verdeutlichen die anhaltende Bedrohung. Der CMSA-Vorfall verleiht den internationalen Forderungen nach einer koordinierten Eindämmung des Weltraummülls und einem Satellitenverkehrsmanagement zusätzliche Dringlichkeit, obwohl das US-Recht eine direkte Zusammenarbeit mit dem chinesischen Raumfahrtprogramm weitgehend verhindert.