Chinesen essen Unmengen an Fastfood, um seltenen Chocobo für Final Fantasy XIV zu bekommen

Chocobos sind knuffige Vogel-Reittiere aus Final Fantasy, die auf der ganzen Welt beliebt sind. In China scheinen einige Spieler von dem Geflügel regelrecht besessen zu sein, wie PC Gamer schreibt. Denn um einen legendär seltenen "Fat Black Chocobo" in Final Fantasy XIV zu bekommen, gehen einige Spieler bis an ihre Grenzen.

Der chinesische Ableger der Fastfood-Kette KFC hat eine Aktion am Laufen, bei der Kunden das begehrte Item bekommen können, wenn sie ein Gericht für vier Personen bestellen und das alles aufessen. Da pro Menü aber nur ein einziger Teilnehmer das schwarze Vöglein bekommt, versuchen sich einzelne Chinesen daran, die Portion alleine zu essen. Ob das Reittier diese Mühe wert ist?