Chinas wiederverwendbarer Raketentest scheitert erneut, während es versucht, mit SpaceX aufzuschließen

Chinas zweiter Versuch, eine wiederverwendbare Rakete zu testen, ist gescheitert, nachdem der Booster des Long March 12A bei seinem Erstflug am Dienstag nicht geborgen wurde, teilte der staatliche Entwickler China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) mit.

Die Rakete startete aus Nordwestchina und brachte ihre Oberstufe erfolgreich in den Orbit, doch der entscheidende Erststufenbooster landete nicht sicher, sodass der Wiederverwendbarkeitstest erfolglos war. CASC erklärte, dass der Flug überprüft wird, um festzustellen, was schiefgelaufen ist, und fügte hinzu, dass weiterhin wertvolle technische Daten gesammelt wurden.

China versucht, SpaceX einzuholen

Wiederverwendbare Raketen gelten als Schlüssel zur Senkung der Startkosten und zur Konkurrenz zu Elon Musks SpaceX, das die Booster-Bergung gemeistert hat und den Markt für Satelliten im niedrigen Erdorbit über sein Starlink-Netzwerk dominiert.

China hat in den letzten Jahren viele Satelliten gestartet, konnte jedoch noch keinen Raketenbooster erfolgreich bergen. Sowohl staatliche Unternehmen als auch private Start-ups beeilen sich nun, wiederverwendbare Startsysteme zu entwickeln, da Peking versucht, den Rückstand zu den Vereinigten Staaten im Bereich Raumfahrttechnologie zu verringern.