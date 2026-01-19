Chinas Mega-Botschaft in London könnte diese Woche grünes Licht bekommen: Ihre größte Botschaft in Europa

HQ

Wir können laut The Guardian diese Woche mit einer Entscheidung über Chinas geplante Mega-Botschaft in London rechnen, was die Beziehungen vor der Reise von Premierminister Keir Starmer nach Peking später in diesem Monat erleichtern könnte. Beamte sagen, dass der Bauvortrag, der erstmals 2018 eingereicht wurde, voraussichtlich am Montag oder Dienstag genehmigt wird.

Die Geschichte begann, als China das Gelände des Royal Mint Court in der Nähe des Tower of London für 255 Millionen Pfund kaufte, mit der Absicht, seine größte Botschaft in Europa zu errichten. Verzögerungen bei lokalen Raten, politische Bedenken und wiederholte Anträge haben den Prozess in die Länge gezogen, was Peking frustriert und die Pläne des Vereinigten Königreichs zur Neugestaltung seiner Botschaft in Peking blockiert.

Starmer und Xi // Shutterstock

Experten sagen, die lange Verzögerung sei ein Symptom einer britischen Regierung, die oft "heiß und kalt gegenüber China" ist. Steve Tsang von SOAS merkt an, dass China anfängliche Planungsrückschläge als bösen Willen betrachtete, während Kerry Brown vom King's College das Thema als "symbolisch schwierig" bezeichnet, was die breiteren Spannungen in den bilateralen Beziehungen widerspiegelt.

Die Sicherheitsdienste haben potenzielle Risiken durch Spionage bewertet, glauben aber, dass diese trotz der Nähe der Botschaft zu großen Datenkabeln in der City of London gehandhabt werden können. Eine Genehmigung könnte den Weg für weitere Zusammenarbeit in den Bereichen Handel, KI und andere diplomatische Initiativen ebnen und Starmers Besuch in Peking produktiver machen.

Unterdessen gehen die Proteste außerhalb des Geländes weiter, wobei Anwohner und Mitglieder der chinesischen Diaspora rechtliche Schritte einreichen. Brown warnt, dass die Botschaft auch mit Zustimmung ein "dauerhaftes Wundet" in den Beziehungen zwischen Großbritannien und China bleiben wird, und hebt die Notwendigkeit einer konsistenten Regierungshaltung zur Bewältigung anhaltender Bedenken hervor...