Die neuesten Nachrichten über China . Am Donnerstag traf Chinas im Inland gebauter Flugzeugträger, begleitet von mehreren Marineschiffen, zu seinem Antrittsbesuch in Hongkong ein, was eine bedeutende Demonstration militärischer Stärke in der Nähe der Stadt darstellte.

Dieser Besuch findet kurz nach einem kürzlichen Jubiläum statt, bei dem die Rückkehr Hongkongs unter chinesische Herrschaft gefeiert wurde, was großes öffentliches Interesse weckte und die wachsenden maritimen Fähigkeiten des Landes symbolisierte. "Nicht jedes Land kann das schaffen", sagte Richard Yip.

Richard Yip, der aus seiner Heimatstadt Dongguan in der südchinesischen Provinz Guangdong angereist ist. Reuters zitierte ihn mit den Worten: "Diese Art von Entwicklung zu sehen, bei der sie innerhalb von 20 bis 40 Jahren auf das heutige Niveau fortgeschritten ist, ist sehr beeindruckend."