Chinas Bevölkerung sinkt erneut, da die Geburtenrate ein Rekordtief erreicht

Die Bevölkerung Chinas ist 2025 zum vierten Mal in Folge gesunken und sank laut offiziellen Daten (laut The Guardian) um 3,39 Millionen auf 1,405 Milliarden. Die Geburten sanken auf 7,92 Millionen, ein Rückgang von 17 % gegenüber 2024, während die Todesfälle auf 11,31 Millionen stiegen, womit die Geburtenrate des Landes auf ein Rekordtief von 5,63 pro 1.000 Einwohner steigt.

Experten warnen, dass der Trend die alternde Bevölkerung des Landes verschärfen und die Arbeitskräfte schrumpfen lassen wird. Über 60-Jährige machen heute etwa 23 % der Bevölkerung aus, und bis 2035 könnte diese Gruppe 400 Millionen erreichen, ungefähr die Gesamtbevölkerung der USA und Italiens. Pensionsbudgets und Sozialdienste werden zunehmendem Druck ausgesetzt sein.

Die Ehen, ein führender Indikator für Geburten, sanken 2024 um 20 % stark auf etwas über sechs Millionen, obwohl neue Regeln, die es Paaren erlauben, überall im Land zu heiraten, eine vorübergehende Erholung auslösten. Die Behörden fördern Ehe und Kindergeburt, bieten ab diesem Jahr Subventionen an und übernehmen ab diesem Jahr alle Kosten für Schwangerschaft und IVF über die Sozialversicherung.

Chinas Geburtenrate bleibt extrem niedrig, etwa eine Geburt pro Frau, deutlich unter dem Ersatzniveau von 2,1. Urbanisierung, steigende Lebenshaltungskosten und jahrzehntelange Ein-Kind-Politik schränken das Familienwachstum weiterhin ein, wobei die Zahl der Frauen im gebärfähigen Alter bis 2100 voraussichtlich um zwei Drittel zurückgehen wird...