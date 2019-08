ChinaJoy 2019: Sony zelebriert chinesische Spiele mit neuen Trailern

Im März haben wir auf einer Pressekonferenz einige spannende Projekte von Playstation China gesehen, die Einblicke in die asiatische Spielekultur gegeben. Wir haben leider nicht alle einzelnen Videos finden können und sonderlich viele Infos gab es auch nicht, aber der eine oder andere Titel könnte euch vielleicht trotzdem interessieren.

F.I.S.T. - ein Metroidvania mit einem Hasen, der mit einer Riesenfaust ausgestattet ist:

Anno: Mutationem - ein Cyberpunk-Adventure im schicken Pixellook. Das Game scheint im Kern aber ein klassischer 2D-Brawler zu sein:

Convallaria - ein Sci-Fi-Third-Person-Shooter/MMO:

Evotinction - düsterer Sci-Fi-Horror mit Story-Fokus:

AI-Limit - ein Anime-Soulslike, das vor allem visuell überzeugt:

In Nightmare - ein kleines Adventure im Stile von Little Nightmares aus der Iso-Perspektive:

Genshin Impact - das Game, das so aussieht wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild, soll nächstes Jahr auch in Europa auf die PS4 kommen. Es gibt einen Trailer auf Youtube, der allerdings Untertitel voraussetzt, die wir hier bei Gamereactor ja leider nicht unterstützen...

Es sind zudem drei weitere Titel präsentiert worden, allerdings konnten wir kein offizielles Videomaterial dafür finden. Monkey King Hero is back: Uproar in Heaven bietet luftige Beat'em'Up-Action mit irren Affen im Himmel, während in Biped kooperativ mit kleinen Robotern gerätselt wird. Außerdem wurde ein Lagerfeuer-Abenteuer namens Apocalypse demonstriert, das laut unserem System vielleicht oder vielleicht auch nicht etwas mit einem gleichnamigen Xbox-360-Spiel zu tun hat. Zu Lokalisierungsplänen können wir euch leider nichts verraten.