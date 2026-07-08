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China wurde von Tornados und Erdrutschen getroffen, während die Zahl der Todesopfer steigt

Präsident Xi Jinping hat zu einer umfassenden Rettungsaktion aufgerufen, während die Rettungskräfte weiterhin nach Überlebenden suchen.

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Eine große Anzahl von Menschen ist ums Leben gekommen, nachdem ein schwerer Sturm über China fegte. Die betroffenen Gebiete haben unter anderem durch Erdrutsche, sintflutartige Regenfälle und Tornados erhebliche Schäden erlitten.

Laut chinesischen Behörden werden noch mehrere Personen vermisst, und Zehntausende von Bewohnern wurden gezwungen, ihre Häuser zu verlassen. Der chinesische Präsident Xi Jinping hat die Behörden aufgefordert, "alle verfügbaren" Rettungsmaßnahmen durchzuführen, um Überlebende zu finden und den Betroffenen zu helfen.

Mehrere Rettungsaktionen laufen in den betroffenen Gebieten inmitten zerstörter Häuser und beschädigter Infrastruktur, mit einem ständigen Risiko für weitere Überschwemmungen und Erdrutsche. Unterdessen warnen die Meteorologen des Landes vor weiteren Regen in vielen Regionen in den kommenden Tagen.

China wurde von Tornados und Erdrutschen getroffen, während die Zahl der Todesopfer steigt
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