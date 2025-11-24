China wird am 25. November das Raumfahrzeug Shenzhou-22 starten

HQ

China plant, das Raumschiff Shenzhou-22 am 25. November zu starten, berichtete der staatliche Sender CCTV am Montag.

Die Mission wird das Raumfahrzeug zur Raumstation Tiangong schicken, um Shenzhou-21 zu ersetzen, das nach Schäden an einem anderen angedockten Schiff sechs Monate früher zur Erde zurückkehrte.

Der Start markiert einen Schritt hin zur Rückkehr zum normalen chinesischen bemannten Raumfahrtprogramm und den Betrieb der Raumstation nach dem früheren Rückschlag.