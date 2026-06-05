China will seine Allianz mit Nordkorea stärken: Xi Jinping besucht nächste Woche Kim Jong-un

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Eine der am meisten erwarteten Delegationen beim jüngsten Asia Defence Forum in Singapur – und doch eine, die weitgehend symbolisch war – war die der Volksrepublik China, vor dem Hintergrund, in dem die Spannungen zwischen Nachbarn wie Nord- und Südkorea erneut aufflammen, während China und Taiwan ebenfalls die Alarmstufe der Region erhöhen. In den letzten Jahren scheint Nordkoreas Führer Kim Jong-un jedoch eher Russland als Verbündeten als China angesehen zu haben, und ein Beweis dafür ist der Einsatz von Waffen und Truppen in den Krieg in der Ukraine auf Putins Seite.

Dies ist etwas, das Peking nun ändern möchte, und Präsident Xi Jinping wird nächste Woche Pjöngjang besuchen, um sich mit Kim Jong-un zu treffen und ihre Vereinbarungen und Allianzen zu bekräftigen, so Berichte von Reuters. Die beiden Länder unterzeichneten vor 65 Jahren einen Vertrag über Zusammenarbeit und gegenseitige Hilfe, der sie rechtlich verpflichtete, im Falle eines Angriffs gegenseitige militärische Unterstützung zu leisten.

Peking arbeitet daran, Pjöngjang nach der COVID-19-Pandemie, die den Handel eingefroren und die Grenze geschlossen hatte, wieder in seinen Einflussbereich zu bringen. Der Personenzugverkehr zwischen den Hauptstädten wurde im März nach einer sechsjährigen Aussetzung wieder aufgenommen, und Air China betreibt erneut Flüge zwischen den beiden Hauptstädten, allerdings sind die Tickets vorerst auf Studenten und Geschäftsreisende beschränkt, nicht auf Touristen.

Laut dem Asia Society Think Tank ist "die implizite Botschaft Chinas, dass wir weiterhin der Schlüsselakteur in Bezug auf Nordkorea sind und einer der Empfänger dieser Botschaft Russland ist."