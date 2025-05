China weitet visumfreien Zugang zu wichtigen lateinamerikanischen Ländern aus Move bringt Brasilien, Argentinien, Chile, Peru und Uruguay in Bezug auf die Reiserichtlinien an Europa und Asien in Einklang.

HQ Die neuesten Nachrichten über China, Brasilien, Argentinien, Chile, Peru und Uruguay . China hat am Donnerstag eine neue visumfreie Politik für Bürger Brasiliens, Argentiniens, Chiles, Perus und Uruguays angekündigt, die am 1. Juni in Kraft treten und ein Jahr lang gelten soll. Die Entscheidung stärkt Chinas Vorstoß für engere Beziehungen zu Lateinamerika, nachdem es kürzlich in Peking Gespräche geführt und verstärkte Investitionen in der Region versprochen hatte. Im Moment bleibt abzuwarten, wie sich dieser Politikwechsel auf die Handels- und Tourismusströme auswirken wird. Peking, 14. April 2024: Daxing New International Airport Terminal in Peking, China // Shutterstock