China weigert sich, sich für Militärübungen in der Nähe von Australien zu entschuldigen

Chinas Botschafter in Australien, Xiao Qian, hat in einem Interview mit dem nationalen Sender ABC News (via Reuters) entschieden, dass es für sein Land keinen Grund gibt, sich für die jüngsten Militärübungen zwischen Australien und Neuseeland zu entschuldigen.

Die Schießübungen, die in internationalen Gewässern stattfanden, führten zu mindestens 49 Flugumleitungen, was bei beiden Ländern Besorgnis über die mangelnde Vorankündigung aufkommen ließ. Xiao verteidigte die Übungen jedoch mit dem Argument, dass sie dem Völkerrecht und den Standardverfahren folgten.

Während der australische Premierminister Anthony Albanese den Vorfall herunterspielte und betonte, dass die Übungen in internationalen Gewässern stattgefunden hätten, kritisierte die Opposition die späte Kenntnis des Ereignisses durch die australischen Streitkräfte, wobei ein Verkehrspilot der erste war, der die Behörden benachrichtigte. Vorerst bleibt abzuwarten, wie sich diese diplomatischen Spannungen entwickeln werden.