China verbietet KI-Experten die Ausreise aus dem Land

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Es ist leicht zu vergessen, dass China eine kommunistische Diktatur ist, die oft scharf kritisiert wird wegen Menschenrechtsverletzungen und die Freiheiten seiner Bürger stark einschränkt. Gerade in diesem Zusammenhang finden wir nun ihren jüngsten Schritt, denn Bloomberg berichtet, dass China KI-Experten privater Unternehmen verboten hat, das Land zu verlassen.

Und damit hört es nicht auf; Dazu gehören auch Unternehmer und Forscher. Das Ziel ist natürlich, die chinesische Technologie zu schützen und sicherzustellen, dass Menschen nicht in andere Länder ziehen und ihnen stattdessen helfen. Daher sind eine Rechtfertigung und ein Kontakt mit den Behörden erforderlich, um eine Befreiung für eine mögliche Auslandsreise zu erhalten.