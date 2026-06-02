China verbietet faktisch "Geisterküchen" aufgrund von Bedenken über Lebensmittelsicherheit

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China setzt sich mit "Geisterküchen" auseinander, nachdem die Lebensmittelsicherheit besorgt ist, da Bestellungen an günstigere Anbieter ausgelagert werden. Falls du es nicht weißt: Eine "Geisterküche" ist im Grunde ein Restaurant, das eigentlich gar nicht existiert oder keinen echten Standort hat. Essensliefer-Apps bringen eine Bestellung durch und lagern sie an einen von potenziell Hunderten von Standorten aus, was zu unzufriedenen Kunden führt.

Seit letztem Jahr gibt es Beschwerden, nachdem ein Mann in Peking einen Kuchen bestellte, der mit ungenießbaren Blumen belegt war. Weitere Untersuchungen ergaben, dass die Kette, bei der er bestellt hatte, fast 400 Filialen auf E-Commerce-Plattformen hatte, aber keinen einzigen physischen Laden. Die Bestellungen der Kette wurden auf eine andere Plattform übertragen, wo sie an Anbieter mit dem niedrigsten Angebot ausgelagert wurden.

Ab dieser Woche setzt die chinesische Regierung laut BBC eine neue Regel durch, die besagt, dass Apps die Lizenzen und Adressen von Restaurants überprüfen müssen. Händler müssen außerdem überprüfen, ob das Angebot mit dem physischen Unternehmen übereinstimmt und angeben, ob sie Online-Dienste anbieten. Seit letztem Jahr gibt es Warnungen vor Essensliefer-Apps, die ein "Wettlauf nach unten" durchlaufen, bei dem der niedrigste Preis alles andere übertrumpft, unabhängig von der Qualität des Essens. Diese neue Gesetzgebung hofft, dem entgegenzuwirken.