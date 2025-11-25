China unternimmt einen wichtigen Schritt bei der Massenproduktion von Festkörperbatterien für Elektrofahrzeuge

HQ

Sie wissen vielleicht bereits, dass sich der EV-Markt in den nächsten Jahren durch die Einführung neuer Festkörperbatterien, die – im Gegensatz zu heutigen Lithium-Ionen-Akkupaketen – aus festem Elektrolytmaterial bestehen – wirklich grundlegend verändern wird. Das erhöht die Reichweite und die Sicherheit. Schätzungen besagen, dass ein Modell mit 500 Kilometern Reichweite diese Schätzung verdoppeln können sollte – wobei die Details variieren.

Und die chinesische GAC Group hat nun Chinas erste Festkörperproduktionsanlage (über Arena EV) eröffnet, die derzeit ein 60-Ah-Paket mit nahezu doppelter Energiedichte der aktuellen Batteriepacks testet, ohne den physischen Fußabdruck oder das Gewicht zu erhöhen.

Offenbar testen sie auch eine sogenannte "trockene" Produktionsmethode, die die Anzahl der Schritte zur Herstellung fertiger Batteriepacks reduziert, was die Produktion umweltfreundlicher und kosteneffizienter macht.

Wie schnell die Einführung von hier aus erfolgt, ist derzeit unbekannt, aber es ist ein großer Schritt in Richtung einer breiten Verbreitung.