China und Spanien treffen sich, um "Hand in Hand zu arbeiten"

HQ

Der chinesische Präsident Xi Jinping hat bei seinem Treffen mit König Felipe VI. am Mittwoch in Peking zu einer engeren Zusammenarbeit mit Spanien aufgerufen, um den globalen Einfluss beider Länder zu stärken. Der Besuch des spanischen Monarchen ist die erste Staatsreise eines spanischen Königs nach China seit fast zwei Jahrzehnten und spiegelt Madrids Bestreben wider, seine diplomatische und wirtschaftliche Präsenz im asiatisch-pazifischen Raum auszubauen.

Xi sagte, China sei bereit, "Hand in Hand" mit Spanien zusammenzuarbeiten, um eine stabilere und dynamischere Partnerschaft aufzubauen, während beide Staatsoberhäupter an einer Zeremonie zur Unterzeichnung der Dokumente in der Großen Halle des Volkes teilnahmen. Peking hat kürzlich vorgeschlagen, die seit 2021 eingefrorenen Investitionsgespräche mit der Europäischen Union wieder aufzunehmen, um die Handelsspannungen abzubauen.

Xi Jinping: "China ist bereit, Hand in Hand mit Spanien zu arbeiten, um eine umfassende strategische Partnerschaft aufzubauen"

Spanien hat seine Kontakte nach China intensiviert, nachdem die EU Mitte 2024 Zölle auf in China hergestellte Elektrofahrzeuge erhoben hat. Premierminister Pedro Sánchez hat Spanien zweimal besucht, um für Spanien als Investitionszentrum für grüne Technologien, Automobilindustrie und aufstrebende Industrien zu werben.

Als größter Exporteur von Schweinefleischprodukten in der EU steht Spanien auch unter dem Druck der chinesischen Vergeltungszölle, die bis zu 62,4 % erreichen könnten. Der Besuch von König Felipe fügt den Beziehungen eine diplomatische Nuance hinzu, wobei der Monarch das gegenseitige Vertrauen und die langjährige Freundschaft zwischen den beiden Nationen betont.