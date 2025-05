China und Kolumbien stärken ihre Beziehungen mit dem neuen "Belt and Road"-Abkommen

HQ

Die neuesten Nachrichten über China und Kolumbien . Beide Länder haben einen gemeinsamen Kooperationsplan im Rahmen der "Belt and Road"-Initiative formalisiert und damit die wachsenden wirtschaftlichen Beziehungen zwischen beiden Ländern gestärkt, berichteten staatliche Medien am Mittwoch nach einem Treffen ihrer Staats- und Regierungschefs in China.

Da China bereits der zweitgrößte Handelspartner Kolumbiens ist, zielt das Abkommen darauf ab, die Infrastruktur-, Handels- und Investitionsbeziehungen zu vertiefen. Der Schritt unterstreicht Pekings anhaltende Reichweite in Lateinamerika, da einige Länder ihre Beteiligung an der Initiative neu bewerten.