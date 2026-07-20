China und die Philippinen tauschen Anschuldigungen nach einem Vorfall zwischen Schiffen in von beiden Ländern umstrittenen Gewässern aus

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Die territorialen Konflikte in der Asien-Pazifik-Region nehmen weiter zu, wobei China im Zentrum steht. Der asiatische Riese vertritt eine konfrontative Haltung und bedroht dabei subtil, aber schrittweise die maritime und territoriale Souveränität der anderen Länder in seiner Umgebung. Neben der Krise mit Taiwan gibt es nun einen Vorfall in den Gewässern des Südchinesischen Meeres, an dem die Philippinen beteiligt sind.

Laut einem Reuters-Bericht erklärten die Streitkräfte der Philippinen (AFP), dass ein chinesisches Küstenwachenboot mit einem Starrenrumpf und acht Besatzungsmitgliedern an Bord in unmittelbarer Nähe zu ihrem auf der Second Thomas Shoal gestrandeten Kriegsschiff kam und Fotos und Videos machte. Als zwei philippinische Marineboote das chinesische Schiff vertreiben wollten, "reagierte die Besatzung gewaltsam und aggressiv und schlug Mitglieder der philippinischen Marine mit einem Holzschlagstock."

Beide Nationen werfen einander Drohungen und eine Eskalation der Lage vor, und China hat Vorwürfe aggressiven Verhaltens während der Begegnungen im Südchinesischen Meer zurückgewiesen und den Philippinen vorgeworfen, in ihre Gewässer einzudringen. Dieses Thema soll diese Woche auf einem ASEAN-Treffen (Verband Südostasiatischer Nationen) in Manila diskutiert werden, an dem auch der chinesische Außenminister teilnehmen soll.