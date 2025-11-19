China sucht auf LinkedIn nach Spionen, warnt MI5

HQ

Ein routinemäßiger Durchgang von LinkedIn hat in Westminster neue Alarmbereitschaft ausgelöst. Sie begann, nachdem der MI5 Abgeordnete und Mitglieder des Parlaments gewarnt hatte, dass China die Plattform möglicherweise nutzt, um heimlich Menschen aus der britischen Politik ins Visier zu nehmen.

Simon Whelband, ein Mitarbeiter des konservativen Abgeordneten Neil O'Brien, entdeckte eine Nachricht von einem Profil namens Shirly Shen, das eine vage Jobmöglichkeit anbot. Er antwortete nicht, aber nach dem MI5-Alarm meldete er es der parlamentarischen Sicherheit und wurde geraten, das Konto zu sperren.

MI5 sagt, chinesische Sicherheitsdienste geben sich auf LinkedIn als zivile Rekrutierer aus, um kleine, aber wertvolle politische Einblicke zu sammeln. Laut BBC wurden zwei Profile (Amanda Qiu und Shirly Shen) in der Warnung genannt.

Dies geschieht vor dem Hintergrund breiterer Sorgen über Chinas Einfluss, von Technologien im öffentlichen Dienst bis hin zum geplanten Bau einer großen neuen Botschaft in London. Minister bestehen darauf, dass der Ansatz des Vereinigten Königreichs weiterhin "pragmatisch" sei, aber viele Abgeordnete glauben, dass die Risiken zunehmen.

Simon Whelband:

"Die Nachricht war nicht in sehr gutem Englisch geschrieben, sondern nur, um zu sagen, dass es eine Jobmöglichkeit gebe und ob ich interessiert sei, und ob ich mich melden sollte, falls ja. Ich arbeite jetzt seit etwa 10 Jahren im Parlament und bin das irgendwie gewohnt. Aber wenn du eher junior wärst, weißt du nicht, wonach du suchst. Du denkst vielleicht, es sei ein echtes Angebot auf LinkedIn, das dir gemacht wurde, und sie könnten es annehmen. Sie haben erkannt, dass der Weg zu den Parlamentariern über ihr Personal führt... es ist zutiefst beunruhigend."

