China stürzt sich in das Technologiewettlauf mit der Massenproduktion fortschrittlicher Chipherstellungsmaschinen

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China hat begonnen, seine ersten Schritte zu unternehmen, um sich von seiner technologischen Abhängigkeit von ausländischen Ländern zu befreien. Laut einem Reuters-Bericht hat das Land mit der Massenproduktion von tiefen-ultravioletten (DUV)-Immersionslithographiegeräten begonnen, einer entscheidenden Technologie für die Entwicklung und Herstellung fortschrittlicher Chips, die China derzeit aus anderen Märkten importieren muss.

Die Vereinigten Staaten haben China jedoch verboten, die fortschrittlichsten extrem-ultravioletten (EUV)-Lithografiesysteme von ASML zu erwerben, während die niederländischen Exportkontrollen auch den Zugang zu bestimmten fortschrittlichen DUV-Maschinen eingeschränkt haben.

Präsident Xi Jinping hat bereits angekündigt, dass dieser Erfolg einen Erfolg in der nationalen Initiative zur Selbstversorgung von Halbleitern darstellt. Die ersten fünf in China hergestellten DUV-Maschinen sollen in diesem Jahr an führende chinesische Chiphersteller ausgeliefert werden, weitere 20 sind bis 2027 geplant.