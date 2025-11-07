China nimmt seinen dritten Flugzeugträger namens Fujian in Dienst

HQ

China hat seinen dritten Flugzeugträger, die Fujian, offiziell in Dienst gestellt und damit seine Seemacht erheblich erweitert. Damit liegt China nach den Vereinigten Staaten an zweiter Stelle bei der Anzahl der aktiven Träger, obwohl es immer noch weit hinter der Flotte von 11 Flugzeugträgern der United States Navy zurückliegt.

Die Fujian wurde diese Woche in einer Zeremonie in Anwesenheit von Präsident Xi Jinping in Betrieb genommen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. Seine elektromagnetischen Katapultwerfer stellen ein großes technologisches Upgrade dar, das der chinesischen Marine die Möglichkeit gibt, ihre Macht weiter in den Pazifik zu projizieren und ihre Präsenz in den umstrittenen Gewässern um Taiwan und das Südchinesische Meer zu verstärken.

Ein Sprung in der Trägertechnologie

Im Gegensatz zu den ersten beiden chinesischen Trägern (der Liaoning und der Shandong) wird die Fujian vollständig im Inland entworfen und gebaut. Es ist auch der erste chinesische Träger, der mit einem elektromagnetischen Katapultsystem ausgestattet ist, das es ihm ermöglicht , schwerere, voll bewaffnete Flugzeuge wie Frühwarnflugzeuge und Tarnkappenjäger zu starten.

Mit diesem System ist die Fujian nach der USS Gerald R. Ford der US-Marine der zweite Träger der Welt, der elektromagnetische Katapulte einsetzt. Im Vergleich zu älteren dampfbetriebenen Systemen verursachen die elektromagnetischen Werfer weniger Verschleiß an Flugzeugen, erfordern weniger Wartung und können für verschiedene Flugzeugtypen angepasst werden, von Drohnen bis hin zu schweren Jets.

Einschränkungen und Vergleiche

Trotz ihrer Fortschritte ist die Fujian nicht nuklear angetrieben, was ihre Reichweite auf etwa 8000 bis 10 000 Seemeilen begrenzt, bevor sie aufgetankt wird, ein großer Unterschied zu den amerikanischen Trägern, die eine praktisch unbegrenzte Reichweite haben.

Mit einem Gewicht von mehr als 80 000 Tonnen ist der Fujian etwas kleiner als die US-amerikanischen Flugzeugträger der Nimitz- und Ford-Klasse, die rund 100 000 Tonnen verdrängen. Es wird angenommen, dass es 40 bis 60 Flugzeuge befördern wird, verglichen mit den 60 bis 70, die für US-Fluggesellschaften typisch sind. Das Debüt der Fujian unterstreicht Chinas rasche Modernisierung der Marine und signalisiert, dass ein nuklear angetriebener Träger am Horizont stehen könnte.