China startet Shenzhou-22, um den normalen Betrieb auf der Raumstation Tiangong wiederherzustellen

Die Shenzhou-22-Mission adressiert Sicherheitsrisiken, nachdem ein beschädigtes Rückkehrschiff die Astronauten ohne Heimweg zurückließ.

HQ

China hat den ersten Notstart seines bemannten Raumfahrtprogramms durchgeführt und das unbemannte Shenzhou-22-Raumschiff nach einem beschädigten Rückkehrfahrzeug, das eine Sicherheitslücke für die aktuelle Besatzung geschaffen hat, zur Tiangong-Station geschickt. Die Mission startete vom Jiuquan-Satellitenstartzentrum an Bord einer Long March-2F-Rakete und ging kurz darauf in den Orbit, so die chinesische Bemannte Raumfahrtagentur.

Der Start folgt auf einen Vorfall Anfang dieses Monats, als die Rückkehrkapsel Shenzhou-20 als flugfähig eingestuft wurde, nachdem ihr Fenster gerissen war – wahrscheinlich aufgrund von Weltraummüll. Das zwang die Behörden, Shenzhou-21 als vorübergehende Lösung neu zu verlegen, sodass die drei Astronauten an Bord der Tiangong ohne flugfähiges Schiff zurückblieben.

Shenzhou-22 transportiert Ersatzteile, Reparaturausrüstung für die beschädigte Kapsel und frische Vorräte. Sobald sie andockt, bleibt sie bis etwa April 2026 an der Station verbunden, wenn sie die Besatzung von Shenzhou-21 zur Erde zurückbringen wird. Chinesische Beamte heben die Geschwindigkeit der Operation hervor und weisen darauf hin, dass der Notstart nur 16 Tage nach der Identifizierung des Problems durchgeführt wurde.

