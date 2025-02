China stärkt Raumfahrtallianzen in Afrika

HQ

Chinas zunehmender Einfluss auf die Raumfahrt in Afrika ist nicht mehr zu ignorieren, da es Satellitenanlagen, Bodenstationen und sogar fortschrittliche Teleskope auf dem Kontinent baut. Pekings strategische Partnerschaften mit Ländern wie Ägypten, Südafrika und Senegal kommen seinem langfristigen Ziel näher, die führende Raumfahrtmacht der Welt zu werden.

Diese Projekte werden oft unter dem Deckmantel der Entwicklungshilfe durchgeführt, aber hinter den Kulissen erhält China Zugang zu wertvollen Satellitendaten und ist ständig in wichtigen Weltraumzentren präsent. So wird beispielsweise die Satellitenfabrik in Ägypten, die als erste ihrer Art in Afrika angepriesen wurde, hauptsächlich von chinesischen Ingenieuren betrieben, wobei die Ausrüstung direkt aus China kommt.

Diese Art von Infrastruktur hat Bedenken hinsichtlich Chinas Fähigkeit geweckt, militärische Aktivitäten zu verfolgen und sein Überwachungsnetz weltweit zu verbessern. Während Chinas Partnerschaften als entscheidend für die Entwicklung der afrikanischen Raumfahrtindustrie angesehen werden, fallen sie auch mit der Reduzierung der Auslandshilfe durch die Vereinigten Staaten zusammen, was eine erhebliche Lücke in der Weltraumdiplomatie auf dem Kontinent hinterlässt. Vorerst bleibt abzuwarten, ob es den USA gelingen wird, diesen Trend umzukehren oder ob China den afrikanischen Wettlauf ins All dominieren wird. Wenn Sie in der Zwischenzeit mehr erfahren möchten, können Sie hier klicken.

Shutterstock

Werbung: