HQ

Die neuesten Nachrichten über China und die Vereinigten Staaten . Peking hat seine Rhetorik verschärft und die Vereinigten Staaten aufgefordert, alle einseitigen Zölle aufzugeben, wenn sie wirklich eine Lösung für die anhaltende Handelskrise suchen.

Trotz amerikanischer Behauptungen, dass es hinter den Kulissen zu tun habe, behauptet China, dass keine Gespräche stattgefunden hätten. In der Zwischenzeit scheint die Trump-Regierung eine deutliche Senkung der Zölle in Erwägung zu ziehen und die Zölle möglicherweise von 145 % auf fast die Hälfte zu senken.

In seiner Heimat hat China die Unterstützung ausländischer Investoren gewonnen, die von den US-Zöllen betroffen sind, und verspricht, Widrigkeiten in Chancen zu verwandeln. Die Botschaft aus Peking ist klar: Die Last der Deeskalation liegt direkt auf den Schultern Washingtons.