China schlägt mit neuen Agrarzöllen gegen Kanada zurück

In einer scharfen Eskalation der Handelsspannungen hat China Kanada mit neuen Zöllen auf Agrarimporte im Wert von über 2,6 Milliarden US-Dollar zurückgeschossen, eine direkte Reaktion auf Abgaben, die Ottawa im vergangenen Jahr auf chinesische Elektrofahrzeuge und Metalle erhoben hatte (via Reuters).

Die neuen Zölle, die am 20. März in Kraft treten, sehen vor, dass 100 % Zölle auf kanadisches Rapsöl und Erbsen erhoben werden, während Meeresfrüchte und Schweinefleisch mit 25 % abgegeben werden, was Pekings Frustration über Kanadas Angleichung an die USA und die EU in der Handelspolitik signalisiert.

Indem China Raps trotz einer laufenden Antidumpinguntersuchung von der Zollliste gestrichen hat, scheint es Raum für Verhandlungen zu lassen, obwohl Analysten vermuten, dass dieser Schritt auch als strategische Warnung dient.

Angesichts der bevorstehenden Parlamentswahlen in Kanada und der Tatsache, dass Peking in der Vergangenheit Führungswechsel genutzt hat, um die Beziehungen neu zu gestalten, spekulieren Beobachter, dass China sich eher für eine diplomatische Wende als für eine anhaltende Handelskrise positionieren könnte.