China sagt, die USA hätten vor dem Angriff auf den Iran keine Vorwarnung gegeben

HQ

Das chinesische Außenministerium erklärte, es sei nicht im Voraus über die von den USA geführten Angriffe auf den Iran informiert worden und fordert ein sofortiges Ende der militärischen Operationen. Sprecherin Mao Ning äußerte "tiefe Besorgnis", dass der Konflikt auch andere Länder der Region betroffen habe.

Mao berichtete, dass ein chinesischer Staatsbürger, der beim Angriff auf Teheran verletzt wurde, gestorben ist und über 3.000 Menschen aus dem Iran evakuiert wurden. Sie verurteilte außerdem scharf die Tötung des Obersten Führers Irans, Ali Khamenei, und sagte, China "verurteile die Aktion zutiefst".

Die Angriffe erfolgen vor dem Hintergrund sensibler chinesisch-amerikanischer Beziehungen, darunter ein einjähriger Handelswaffenstillstand, der von US-Präsident Donald Trump und Chinas Xi Jinping ausgehandelt wurde. Laut Bloomberg gab Mao keine Neuigkeiten zu Trumps bevorstehendem Besuch in Peking bekannt...