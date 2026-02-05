China-Partnerteams bestätigt für die Overwatch Champions Series 2026

HQ

Die Overwatch Champions Series existiert und findet weltweit statt, aber es gibt einige Kernregionen, in denen sie am meisten Unterstützung erhält. Es gibt EMEA, Nordamerika, Asien und China, und mit Letzterem im Hinterkopf kennen wir jetzt die drei Partnerteams, die das Land in der kommenden Saison 2026 vertreten werden.

Die drei Teams werden feste Bestandteile in der chinesischen Division und bei großen Turnieren weltweit sein, und diese drei Organisationen sind: Weibo Gaming, JD Gaming und alle Gamer.

Diese drei schließen sich den bereits angekündigten Partnerteams für die Regionen EMEA, Nordamerika und Asien an, über die Sie hier mehr lesen können.