China nimmt mit einer "Token"-Delegation am asiatischen Verteidigungsforum teil

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Das asiatische Verteidigungsforum findet an diesem Wochenende in Singapur statt, aber die Volksrepublik China hat im Gegensatz zu dem Treffen der Verteidigungsminister und Führer der anderen Länder nur eine Delegation von Wissenschaftlern entsandt.

Der australische Verteidigungsminister Richard Marles kommentierte heute in einem Interview mit Reuters: "Wir haben gesehen, wie China seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs die weltweit größte konventionelle militärische Aufrüstung begonnen hat, und das hat anderen Ländern keine strategische Garantie geboten.

"Die regelbasierte Weltordnung steht im Indopazifik unter Druck", fügte er hinzu und bezog sich auf das internationale System von Gesetzen, Abkommen und gemeinsamen Institutionen, das nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen wurde. "Dies ist eine Zeit, in der wir all die Beziehungen betrachten, die wir weltweit haben, wo wir gemeinsame Grundlagen haben und in der wir zusammenarbeiten können, und wo wir können, tun wir es."

Chinesische Beamte lehnten eine Stellungnahme gegenüber den Medien ab.