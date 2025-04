China nennt Taiwans Präsidenten einen "Parasiten", als es Militärübungen in der Nähe der Insel durchführt

HQ

Die neuesten Nachrichten über China und Taiwan . Chinas Militär hat am Dienstag in der Nähe von Taiwan eine bedeutende Machtdemonstration inszeniert und Übungen entlang der Küste der Insel durchgeführt, um eindringlich vor Separatismus und jeglichen Schritten in Richtung taiwanesischer Unabhängigkeit zu warnen.

Die Übungen, die Marine-, Luft- und Artilleriemanöver umfassten, zielen darauf ab, eine Blockade und ein Abfangen aus der Luft zu simulieren und die militärische Koordination zu testen. Auch das chinesische Militär verschärfte seine Rhetorik und bezeichnete den taiwanesischen Präsidenten Lai Ching-te als "Parasiten".

Als Reaktion darauf mobilisierte Taiwan Kriegsschiffe und Militärflugzeuge, um die Bereitschaft zu gewährleisten. Während Taiwan an seiner Haltung gegen Pekings Souveränitätsansprüche festhält, eskaliert die Situation weiter, und die Vereinigten Staaten bieten der Insel weiterhin ihre Unterstützung an.