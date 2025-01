China lässt bald Mensch gegen Maschine im Halbmarathon antreten

HQ

Im April dieses Jahres wird China versuchen, eine Weltpremiere zu schaffen, indem es einen Halbmarathon in Peking ausrichtet, bei dem nicht nur Menschen anwesend sind und an Wettkämpfen teilnehmen, sondern auch humanoide Roboter anwesend sein werden.

Laut Sky News wird das Rennen rund um denEconomic-Technological Development Area in Peking ausgetragen, und es werden 12.000 Menschen gegeneinander antreten, während Roboter von mehr als 20 Unternehmen ebenfalls auftauchen und versuchen, die 21 km entfernte Ziellinie zu erreichen.

Beim Rennen um E-Town, wie das Gebiet genannt wird, werden auch Preise für die ersten drei Läufer vergeben, die ins Ziel kommen, und das Rennen selbst wird auch versuchen, Robotikunternehmen aus der ganzen Welt einzubeziehen, wobei mehrere Unternehmen eingeladen und zugelassen sind, ihre Kreationen mitzubringen. Der einzige Haken ist, dass ein konkurrierender Roboter einem Menschen ähneln und ein Design haben muss, das es ihm ermöglicht, zu laufen oder zu gehen, was bedeutet, dass er nicht konkurrieren kann, wenn er auf Rädern sitzt. Es gibt zusätzliche Einschränkungen in Bezug auf die Proportionen eines Roboters, aber in Bezug darauf, ob der Roboter vollständig autonom sein muss oder nicht, wird das Rennen auch ferngesteuerte Roboter zulassen.

Der genaue Termin für das Rennen wurde nicht genannt.

