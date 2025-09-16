China kündigt an, dass TikTok für die USA einen chinesischen Algorithmus verwenden wird

HQ

Nur wenige Stunden zuvor hatte Trump bestätigt, dass eine Gruppe amerikanischer Unternehmen bereit ist, das US-Geschäft von TikTok von der chinesischen ByteDance zu übernehmen. Jetzt erhalten wir Nachrichten aus China, die bestätigen, dass die amerikanische Version von TikTok, die bald an US-Investoren verkauft werden soll, Elemente des chinesischen Algorithmus von ByteDance beibehalten wird. Dies, könnte man sagen, wirft die Frage auf, ob der Algorithmus vollständig von seinen chinesischen Ursprüngen getrennt werden kann, was eine wichtige Forderung der US-Regulierungsbehörden ist. Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!