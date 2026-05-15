China kauft endlich die Rechte für die Weltmeisterschaft 2026 zu einem nicht näher genannten Preis

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China hat endlich einen Sender für die Weltmeisterschaft 2026: Die China Media Group (CMG), die Muttergesellschaft des nationalen chinesischen Senders, hat laut lokalen Medien am Freitag laut Reuters einen Übertragungsvertrag für die Weltmeisterschaft abgeschlossen.

Letzte Woche wurde berichtet, dass China immer noch keinen Sender für die größte Weltmeisterschaft aller Zeiten hatte. Die FIFA hatte beabsichtigt, die Rechte für die Weltmeisterschaft zu einem hohen Preis zu verkaufen, doch der chinesische staatliche Sender CCTV stimmte nicht zu. Trotz eines riesigen Fußballfans machte die Tatsache, dass China nicht am Wettbewerb teilnahm und die meisten Spiele mitten in der Nacht stattfanden, den Wettbewerb deutlich weniger attraktiv (China spielte nur einmal bei der Weltmeisterschaft, 2002, und verlor alle Spiele).

Letztlich wurden die Rechte an die Muttergesellschaft von CCTV zu einem nicht genannten Preis verkauft, und der Wettbewerb wird über China Mobiles Streaming-Plattform Migu vertrieben. Eine Vereinbarung zwischen FIFA und Indien, bei der auch die TV-Rechte aus denselben Gründen nicht verkauft wurden, wurde weniger als einen Monat vor dem Wettbewerb noch nicht getroffen.