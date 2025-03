China, Japan und Südkorea suchen inmitten globaler Verschiebungen nach Gemeinsamkeiten

HQ

Die neuesten Nachrichten über Ostasien . Am Samstag trafen sich die Außenminister Chinas, Japans und Südkoreas in Tokio, um gemeinsame wirtschaftliche und sicherheitspolitische Anliegen in einer Zeit globaler Instabilität zu erörtern.

Die Gespräche konzentrierten sich auf die Wiederaufnahme trilateraler Gipfeltreffen, die Bewältigung demografischer Herausforderungen und die Sondierung von Handelsabkommen, während die zugrunde liegenden Spannungen um Nordkorea, Taiwan und Russland anhielten.

Peking betonte das Potenzial des regionalen Einflusses durch wirtschaftliche Zusammenarbeit, während Tokio und Seoul China drängten, Pjöngjangs nukleare Ambitionen zu zügeln. Obwohl die Spaltungen nach wie vor groß sind, bemühte sich das Trio um eine Beilegung von Streitigkeiten an verschiedenen Fronten.