China: Japan "hat mit Äußerungen zur Taiwan-Intervention eine rote Linie überschritten"

China hat Japan beschuldigt, "eine rote Linie zu überschreiten", nachdem der japanische Premierminister Sanae Takaichi Anfang dieses Monats angedeutet hatte, dass eine chinesische Blockade oder ein militärischer Vorstoß gegen Taiwan eine japanische militärische Reaktion auslösen könnte. Der chinesische Außenminister Wang Yi bezeichnete die Äußerungen als "schockierend" und sagte, Japan habe "das falsche Signal gesendet" und äußerte Aussagen, die "nicht hätten gesagt werden dürfen".

In einer auf der Website des Außenministeriums veröffentlichten Erklärung sagte Wang, China müsse "entschlossen reagieren" auf Japans Haltung reagieren und argumentierte, dass alle Länder die Verantwortung tragen, die "Wiederbelebung des japanischen Militarismus" zu verhindern. Seine Äußerungen stellen die höchste chinesische Reaktion bisher dar.

Eine rote Linie überschreiten

Die Spannungen zwischen den beiden Ländern haben sich in den letzten Wochen zugenommen. Am Freitag schickte Peking einen Brief an UN-Generalsekretär António Guterres, in dem er Takaichi einer "schweren Verletzung des Völkerrechts" vorwarf. Chinas UN-Botschafter Fu Cong warnte, dass jeder japanische Versuch einer bewaffneten Intervention in der Taiwanstraße als "Akt der Aggression" angesehen werde, und versprach, dass China seine Souveränität verteidigen werde.

China betrachtet Taiwan als Teil seines Territoriums und lehnt jegliche ausländische Beteiligung an der Sicherheit der Insel ab, insbesondere von den Vereinigten Staaten und ihren regionalen Verbündeten. Takaichis Äußerungen zeigen einen schärferen Ton im Vergleich zu früheren japanischen Führungspersönlichkeiten, die Bedenken über Chinas Maßnahmen äußerten, aber mögliche militärische Reaktionen nicht erläuterten. Die Premierministerin hat sich geweigert, ihre Äußerungen zurückzunehmen, erklärte, sie werde künftig keine konkreten Szenarien mehr diskutieren.