China hat seinen Ölverbrauch mit einfachen Mitteln um 20 % reduziert

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Seit Beginn des Krieges im Iran Anfang dieses Jahres hat China seine Öleinkäufe vom Weltmarkt deutlich reduziert. China ist der weltweit größte Ölabnehmer, was den Druck der Ölpreise verringert hat, wie Reuters und YLE berichten.

Der Ölverbrauch in China war bereits vor dem Krieg im Iran aufgrund des wirtschaftlichen Wachstumsverlangsamens und des weitverbreiteten Einsatzes von Elektroautos zurückgegangen. Aber dieser aktuelle Rückgang der Ölnachfrage ist etwas anderes.

Tatsächlich sank Chinas Verbrauch von Benzin und Benzinprodukten im April im Vergleich zum Vorjahr um bis zu 20 Prozent. Die Chinesen haben ihre Reisekosten nicht reduziert, sondern sie verändert. Die Menschen sind von benzinbetriebenen Autos auf Elektrofahrzeuge umgestiegen, also von Zügen, U-Bahnen, Elektrotaxis und Elektro-Lkw. Und wie zu erwarten, stieg das Laden von Elektrofahrzeugen im April im Vergleich zum Vorjahr um 69 Prozent.

Experten sind der Ansicht, dass sich das chinesische Verhalten dauerhaft verändert hat, was durch die rasche Verbreitung von Elektrofahrzeugen gestützt wird.