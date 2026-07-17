China gibt eine Erklärung über die Entscheidung der britischen Regierung ab, British Steel in öffentliches Besitz zu bringen

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Kürzlich beschloss die britische Regierung, einzugreifen und British Steel in öffentliches Eigentum zu übernehmen – ein Schritt, der erfolgte, um das Unternehmen vor seinen früheren chinesischen Eigentümern Jingye zu schützen, die offenbar versuchten, die Stahlproduktion im Vereinigten Königreich einzustellen. Zu diesem Zeitpunkt gab es keine Stellungnahme von chinesischen Parteien zu diesem Vorhaben, aber das hat sich inzwischen geändert.

BBC News berichtet, dass das chinesische Handelsministerium eine Erklärung herausgegeben hat, in der es diesen Schritt der britischen Regierung als 'schwerwiegende Verletzung' und als Entscheidung betrachtet, die "Jingyes legitime Rechte und Interessen beeinträchtigt und das Vertrauen chinesischer Unternehmen, die in Großbritannien investieren", stark untergraben hat.

Das Ministerium fügt hinzu, dass dieser Schritt "im Namen der nationalen Sicherheit" getroffen wurde und eine völlige Missachtung von "Jingyes bedeutendem Beitrag zur britischen Wirtschaft und Gesellschaft" sei.

Dies hat auch dazu geführt, dass China versprochen hat, die Situation zwischen Großbritannien und anderen chinesischen Unternehmen zu überwachen, um ihre Rechte zu "schützen", ohne eine klare Erklärung dafür zu geben. Was wir wissen, ist, dass China das Vereinigte Königreich auch verlangt, seine Verpflichtungen im Rahmen des bilateralen Investitionsabkommens zwischen China und Großbritannien "treu einzuhalten".