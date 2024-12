China genehmigt über 1.400 Spiele im Jahr 2024

HQ

Im Jahr 2024 genehmigte Chinas National Press and Publication Administration (NPAA) eine Rekordzahl von Spielen – 1.416, um genau zu sein – und markierte damit die höchste Genehmigungsrate seit fünf Jahren. Dieser Anstieg der Zulassungen spiegelt einen Anstieg von fast 32 % im Vergleich zu 2023 wider, als nur 1.075 Spiele genehmigt wurden. Der Sprung folgt auf einen deutlichen Einbruch im Jahr 2022, als die Genehmigungen auf rund 500 gesunken waren. Die meisten Spiele sind selbst entwickelt, 1.306 davon werden in China entwickelt, nur 110 von ausländischen Entwicklern.

Dieser Trend unterstreicht Chinas boomenden heimischen Spielemarkt, auf dem Entwickler zunehmend erfolgreiche Titel wie Black Myth: Wukong herausbringen, der internationale Aufmerksamkeit erregt hat. Während die Spieleverkäufe in China in diesem Jahr um 7 % gestiegen sind, setzt das Land weiterhin strenge Vorschriften durch. Zum Beispiel können Spieler unter 18 Jahren an Wochenenden und Feiertagen nur eine Stunde lang Spiele spielen.

Trotz der robusten chinesischen Spieleszene stehen westliche Spiele vor erheblichen Hindernissen, wenn sie versuchen, in den Markt einzusteigen. Im Gegensatz dazu gingen die Verkäufe neuer Spiele in Europa im Jahr 2024 um 29 % zurück. Was denken Sie angesichts dieser rasanten Expansion über die Leichtigkeit, mit der chinesische Spiele ihren Weg in den Westen finden, während westliche Spiele Schwierigkeiten haben, in China zugelassen zu werden?

Was denken Sie – wird sich dieser Trend in den kommenden Jahren fortsetzen?