China geht auf Japan zu, um den US-Zöllen entgegenzuwirken

Die neuesten Nachrichten über China und Japan . In einem diskreten, aber kalkulierten diplomatischen Schachzug hat sich der chinesische Ministerpräsident Li Qiang an den japanischen Premierminister Shigeru Ishiba gewandt und zu einer gemeinsamen Front gegen die jüngste Welle von US-Zöllen aufgerufen.

Da Tokio bereits in angespannten Gesprächen mit den USA über die Einbeziehung in die jüngsten Zollerhöhungen ist, lädt der Brief, der Berichten zufolge über die chinesische Botschaft übermittelt wurde, Japan ein, eine gemeinsame Haltung zu dem zu erwägen, was Peking als eskalierenden wirtschaftlichen Protektionismus Washingtons bezeichnet.

Hintergrund ist ein komplexes Geflecht aus ungelösten Fragen und Rivalitäten, das die chinesisch-japanischen Beziehungen seit langem belastet. Jetzt, da die Handelsspannungen wieder aufflammen, stehen beide Nationen vor der Frage, ob gemeinsame Interessen endlich die alten Animositäten überwiegen können.