China führt Schießübungen mit scharfer Abschuss rund um Taiwan durch, um eine Hafenblockade zu simulieren

China hat scharfe Militärübungen rund um Taiwan gestartet, um eine Blockade großer Häfen und Angriffe auf maritime Ziele zu simulieren, was Peking als Warnung an die "taiwanesischen Unabhängigkeitskräfte" und ausländische Einmischung bezeichnete.

Die Volksbefreiungsarmee teilte mit, dass Marine-, Luftwaffen- und Raketeneinheiten eingesetzt wurden, um die Insel zu umzingeln, neben Küstenwache-Schiffen, die in der Nähe der äußeren Inseln Taiwans "Polizeiinspektionen" durchführten. Die Übung, genannt Justice Mission 2025, umfasste außerdem Szenarien, die darauf abzielten, internationale Beteiligung abzuschrecken.

Wachsende Kapazität zur Durchsetzung einer Blockade

Das taiwanesische Verteidigungsministerium verurteilte die Übungen als Eskalation, die die regionale Stabilität untergräbt, und erklärte, es habe Truppen entsandt, um Übungen zur Gegenkampfbereitschaft durchzuführen. Die taiwanesische Küstenwache warnte, dass die Manöver die Schifffahrtssicherheit und die Operationen der Fischer bedrohten.

Die Übungen folgen auf die jüngste US-Genehmigung von 11 Milliarden Dollar an Waffenverkäufen an Taiwan, steigenden Spannungen mit Japan und erneuten Zusagen des taiwanesischen Präsidenten, die Verteidigungsbereitschaft zu erhöhen. Das Ausmaß und die Nähe der Übungen deuten darauf hin, dass China seine wachsende Fähigkeit signalisiert, eine Blockade durchzusetzen und ausländische Interventionen abzuschrecken.