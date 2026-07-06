China führt einen Teststart einer nuklearen Rakete von einem U-Boot im Pazifik durch

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Heute, am Montag, hat die Marine der Volksbefreiungsarmee der Volksrepublik China erfolgreich einen Teststart einer Nuklearrakete von einem U-Boot in internationalen Gewässern im Pazifik mit einem simulierten Sprengkopf durchgeführt. Die Übung hat Kritik und Besorgnis in Australien, Neuseeland, Japan und insbesondere in Taiwan ausgelöst.

Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua (wie von Reuters berichtet) wurde die Übung als "routinemäßiges Feuer" im Rahmen des jährlichen chinesischen Trainingsplans beschrieben. Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Mao Ning, erklärte, dass der Start "sicher, zu jeder Zeit standardisiert und professionell" durchgeführt wurde, und fügte hinzu: "Wir hoffen, dass die betreffenden Länder die Angelegenheit nicht überinterpretieren."

Obwohl noch nicht bestätigt ist, welche Art von Rakete China gestartet haben könnte, wird spekuliert, dass es sich um eine JL-3 handeln könnte, eine interkontinentale ballistische Rakete, die potenzielle Ziele auf dem US-Festland erreichen kann, die aus chinesischen Hoheitsgewässern gestartet wird.

Laut der australischen Außenministerin Penny Wong geschieht dies "vor dem Hintergrund einer raschen militärischen Aufrüstung durch China, das nicht über die Transparenz und Zusicherungen hinsichtlich seiner Absichten verfügt, die die Region erwartet."

Taiwan bezeichnete dies direkt als Versuch Chinas, die internationale Gemeinschaft einzuschüchtern, und warnte vor einem "Aufwärtstrend" bei chinesischen Marinebewegungen.