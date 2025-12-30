China feuert Raketen auf Taiwan: Wargame, das Blockade simuliert, geht in den zweiten Tag

HQ

China feuerte am Dienstag Raketen in die Gewässer nördlich und südlich von Taiwan ab, als Teil groß angelegter Militärübungen, die eine Blockade der selbstverwalteten Insel einüben sollen. Die Übungen, genannt Justice Mission 2025, beinhalten scharfe Munition in fünf Zonen rund um Taiwan und sollen etwa 10 Stunden dauern.

Justice Mission 2025

Laut Chinas Eastern Theatre Command simulieren Marine- und Luftwaffeneinheiten Angriffe auf maritime und Luftziele sowie U-Boot-Abwehroperationen. Vom chinesischen Militär veröffentlichte Aufnahmen zeigten mobile Raketenwerfer, die ins Meer feuerten, während Bomberflugzeuge, Zerstörer und amphibische Angriffsschiffe in der Nähe der Insel stationiert waren.

Taiwanesische Beamte sagten, sie beobachten genau, ob China weiter eskalieren wird, indem es Raketen über die Insel selbst abfeuert, wie es 2022 bei Übungen geschah. Das taiwanesische Verteidigungsministerium bestätigte, dass im Norden von scharfer Munition stattgefunden habe, wobei Trümmer innerhalb der zusammenhängenden Zone fielen, betonte jedoch, dass es keinen direkten Angriff gegeben habe.

Bisher größte Übungen

Die Übungen finden kurz nach der Ankündigung eines Rekordwaffenpakets von 11,1 Milliarden Dollar für Taiwan statt und scheinen Simulationen zu beinhalten, die auf fortschrittliche, in den USA hergestellte Waffensysteme abzielen, die von Taipeh eingesetzt werden. Präsident Lai Ching-te sagte, Taiwans Frontkräfte seien in höchster Alarmbereitschaft, betonte jedoch, dass die Insel nicht versucht, die Spannungen zu verschärfen.

Die Übungen unterstreichen Pekings wachsendes Selbstvertrauen und zunehmenden Realismus bei der Vorbereitung auf ein mögliches Blockadeszenario, das angesichts der Rolle der Taiwanstraße als wichtiger Handels- und Luftfahrtkorridor erhebliche globale Folgen hätte. Vorerst werden weiterhin internationale Flüge betrieben, obwohl mehrere Inlandsrouten durch die Kriegsspiele gestört wurden.