China exekutiert 3 Body Problem Mörder des Produzenten

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Die chinesische Regierung hat Xu Yao für den Mord an Lin Qi vor sechs Jahren hingerichtet. Letzterer, ein Milliardär und Gaming-Tycoon, gründete Yoozoo Games und The Three Body Universe, ein Unternehmen, das alle Übertragungsrechte am geistigen Eigentum des 3 Body Problem besitzt.

Der Fall wurde damals mit einem Unternehmensstreit in Verbindung gebracht. Ein Gericht in Shanghai stellte fest, dass Xu Yao, ein ehemaliger Geschäftsführer von Lin Qis Firma, nach einem Konflikt über die Unternehmensleitung Lebensmittel des Gründers vergiftet hatte. Infolge seiner Taten wurden auch andere Mitarbeiter vergiftet, überlebten aber zum Glück.

Das Drei-Körper-Problem war ein unglaublich erfolgreicher Roman von Liu Cixin, der 2008 veröffentlicht wurde und bald zu einem der größten Sci-Fi-IPs Chinas wurde. 2024 entstand eine Netflix-Serie, die voraussichtlich dieses Jahr mit einem TBC-Termin für 3 Body Problem: Staffel 2 fortgesetzt wird. Der Mord geschah kurz nachdem Yoozoo den Deal mit dem Streamer abgeschlossen hatte, wodurch die Lizenz immer wertvoller wurde.

Via: BBC.