Die neuesten Nachrichten über China . Das Land hat ein weiteres amphibisches Angriffsschiff vorgestellt und signalisiert damit ein anhaltendes Bestreben, die Vorherrschaft im Südpazifik zu behaupten. Das neue Schiff ist für den Einsatz von Truppen mit Hubschraubern und Landungsbooten, einschließlich gepanzerter Fahrzeuge, ausgelegt.

Der Start folgt auf verstärkte Patrouillen in der Nähe von umstrittenen Gebieten, in denen chinesische Schiffe in letzter Zeit regionale Marinen mit aggressiven Manövern konfrontiert haben. Die Spannungen in der Region haben stetig zugenommen, wobei die Pazifikstaaten ihre Besorgnis über den wachsenden Einfluss Chinas zum Ausdruck bringen.

Der Schritt erfolgt inmitten breiterer militärischer Aktivitäten, einschließlich Übungen und Basenerweiterungen, die von China in benachbarten Ländern unterstützt werden. Sie können sich das neue amphibische Schiff (viertes Typ 075 Amphibisches Angriffsschiff, CNS Hubei) im Video unten ansehen oder hier mehr erfahren.