China hat zu einem breit angelegten Friedensprozess aufgerufen, an dem alle am anhaltenden Russland-Ukraine-Konflikt beteiligten Parteien beteiligt sind, und die entscheidende Rolle Europas bei der Lösung der Krise hervorgehoben.

In einer Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz erklärte der chinesische Außenminister Wang Yi kürzlich, dass es für alle Beteiligten, einschließlich der europäischen Nationen, unerlässlich sei, an Friedensverhandlungen teilzunehmen, insbesondere da sich der Krieg auf europäischem Boden entfalte.

Wang äußerte die positive Haltung Chinas gegenüber allen Bemühungen, einschließlich der von den Vereinigten Staaten und Russland angeführten, die auf einen Konsens abzielen. Er unterstrich auch die Bereitschaft Chinas, die strategische Kommunikation mit der Europäischen Union zu verstärken, um Stabilität und gegenseitiges Verständnis zu fördern.

Unterdessen haben die Spannungen nach den jüngsten Telefonaten von US-Präsident Donald Trump mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zugenommen, die die europäischen Verbündeten überrascht haben.

Diese Entwicklungen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem die Ukraine an ihrer Forderung nach einem Platz am Verhandlungstisch und der Zusicherung, dass ihr Schicksal nicht in bilateralen Gesprächen zwischen Russland und den Vereinigten Staaten entschieden wird, fest bleibt. Im Moment bleibt abzuwarten, wie sich diese diplomatischen Bemühungen entwickeln werden.